Abidal: une photo pour faire taire les rumeurs

Eric Abidal a décidé jeudi de publier une photo de lui dans une chambre d'hôpital en compagnie de son cousin Gérard, le donneur de foie qui a permis sa guérison après son cancer. L'image, qui remonte à 2012 lorsqu'il avait subi sa greffe du foie, a un but: faire taire les rumeurs d'irrégularités présumées dans le processus médical qui avaient été signalées mercredi par un journal espagnol. Selon El Confidencial, des écoutes téléphoniques de l'ancien président du FC Barcelone, Sandro Rossell, laisseraient penser que le club catalan a acquis illégalement un organe pour son ex-joueur.

Con la publicación de esta imagen quiero pedir respeto hacia mi primo Gerard y defender su honorabilidad.Denuncio públicamente la actitud de algunos medios que siguen poniendo en duda la legalidad de una intervención que me salvó la vida¡Basta ya! pic.twitter.com/d8Nui1bJWQ— Eric Abidal (@EAbidalOfficial) 5 juillet 2018

«Après la publication de cette image, je voudrais demander le respect pour mon cousin Gérard et défendre son honneur. Je dénonce publiquement l'attitude de certains médias qui continuent de remettre en question la légalité de l'intervention qui m'a sauvé la vie. Assez, c'est assez», a-t-il expliqué en légende sur Twitter.

Le directeur sportif du FC Barcelone avait déjà envoyé une déclaration, quelques heures après la diffusion de l'article du journal en ligne pour préciser que toutes les procédures et tous les protocoles nécessaires ont été faits dans les règles, documents médicaux à l'appui.

Un tribunal de Barcelone a indiqué avoir enquêté pendant un an sur un possible délit de trafic d'organe, avant de classer l'affaire, n'ayant rien trouvé pour prouver que les accusations étaient fondées. Mercredi après-midi, les institutions concernées, l'Organisation nationale de transplantation espagnole et le ministère régional de la Santé, ainsi que l'Hospital Clinic, où a été réalisée l'opération, ont décidé d'ouvrir une enquête interne pour vérifier si tout était en ordre.

(L'essentiel/jfe)