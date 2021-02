Le miraculé de Chapecoense, champion!

Chapecoense retrouve à nouveau la lumière. Relégué en deuxième division fin 2019, le club brésilien n’aura passé qu’une saison en dehors de l’élite. Assuré de remonter depuis le 13 janvier et une victoire contre Figueirense (2-1), il ne lui restait plus qu’à valider le titre de champion.

Chapecoense en a bavé et est passé tout près de se faire chiper sa couronne. Avant l’ultime journée, l’América FC affichait le même total de points. Le «Verdão» a finalement validé sa première place en l’emportant contre Confiança, dans la nuit de vendredi à samedi, grâce à un penalty inscrit… à la 90+6e! Sur une panenka, qui plus est.

VAI SER GELADO ASSIM LÁ EM CHAPECÓ!!!



Anselmo Ramon, de pênalti, aos 52 minutos do segundo tempo, mete uma cavadinha pra marcar o gol do título da Série B. Jogo encerrado: Chapecoense 3x1 Confiança pic.twitter.com/dAo7lzTlbo — Goleada Info (de ) (@goleada_info) January 30, 2021

Après la rencontre, Alan Ruschel a eu l’honneur d’être le premier à brandir le trophée, en qualité de capitaine. Le symbole est immense puisque quatre ans et demi plus tôt, en novembre 2016, le défenseur était assis dans l’avion qui s’est crashé et a décimé la quasi-totalité de l’équipe.

Sur les 77 passagers du vol, seuls six ont survécu dont trois joueurs: le gardien Jakson Follmann ainsi que les défenseurs Neto et Alan Ruschel. Le premier, amputé d'une jambe, n’est jamais réapparu sur un terrain tandis que le deuxième a pris sa retraite en 2019, avant d’intégrer le staff de Chapecoense.

"Lucca, Marina. Papai ama vocês!"



O capitão Alan Ruschel levanta a taça. A CHAPECOENSE É CAMPEÃ BRASILEIRA DA SÉRIE B!!! pic.twitter.com/2g0LEcJXuh — Goleada Info (de ) (@goleada_info) January 30, 2021

Ruschel, lui, a été hospitalisé dans un état critique et souffrait à la colonne vertébrale et à l'abdomen mais a rechaussé les crampons. Aujourd’hui âgé de 31 ans, il constitue un titulaire indiscutable en même temps que l’âme de l’équipe. Ce titre de champion pourrait être son dernier fait d’armes à Chapecoense puisque son contrat a pris fin ce samedi et aucune décision concernant une prolongation n’a été entérinée.

Au coup de sifflet final, le miraculé a dédié sa victoire à l’ancien président de Chapecoense, Paulo Magro, décédé du Covid-19 il y a un mois: «Nous savons combien il a souffert avec nous, combien il a essayé d'organiser ce club.» Alan Ruschel a ensuite laissé éclater son bonheur. «J’ai dit que j’étais fier de faire partie de ce groupe, a-t-il clamé. Je ne sais pas si je resterai. Mais j'emmènerai ce groupe partout où j’irai. Je suis très heureux d'avoir réécrit mon nom dans l'histoire du club.»

(L'essentiel/Sport-Center)