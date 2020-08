Le VAR au cœur d’un nouveau scandale en Chine

Si vous êtes déjà un anti-VAR revendiqué, les images suivantes vous sont déconseillées. Et pour cause: l’arbitrage vidéo s’est rendu coupable d’une décision incompréhensible en Chine.

La scène est intervenue lors d’un match de championnat entre le Shanghai SIPG et le Shijiazhuang Ever Bright, ce dimanche (1-1). À la 28e, Marko Arnautovic se trouvait à la réception d’une superbe passe lobée dans le dos de la défense et, seul face au gardien, il concluait d’une reprise du pied droit.

L’ancien attaquant de Stoke City et West Ham pensait ouvrir le score en faveur du Shanghai SIPG mais son but a été annulé par le VAR pour un hors-jeu. Problème: le ralenti montre qu’Arnautovic est largement couvert par deux défenseurs adverses. Par conséquent, la décision n’avait pas lieu d’être. Et sur l’action, aucune faute n’est à déplorer.

Marko Arnautovic just had this goal ruled out for offside *after* a VAR check... pic.twitter.com/gURQK7AJ6n — Elliot Hackney (@ElliotHackney) August 16, 2020

Cette grossière erreur, difficilement explicable par autre chose qu’un dysfonctionnement technologique, est lourde de conséquences à l’arrivée puisque le Shanghai SIPG a été contraint au match nul.

Encore un épisode qui ne va pas arranger l’image du VAR.

(L'essentiel/Sport-Center)