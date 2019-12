Nouvelle propriété ultra-​​sécurisée pour les Rooney

Wayne Rooney et son épouse sont en train de se faire bâtir une nouvelle propriété hautement sécurisée dans le Cheshire, un comté situé au sud-ouest de Manchester et à quelques dizaines de kilomètres de Derby - l'ancien international anglais occupera le poste d'entraîneur adjoint et joueur à Derby County, dès le 1er janvier prochain.

La famille Rooney a en effet demandé que l'on construise un tunnel secret reliant sa maison à un bunker et à un garage souterrains. Dans ce dernier, une voiture électrique constamment chargée attendra en permanence, selon des informations révélées par The Sun, qui a pu voir les plans de construction. Le tunnel est fermé par des portes d'acier blindées à ses deux extrémités. Le bunker possède une chambre sécurisée, des toilettes, une cuisine renfermant des provisions de survie, une connexion internet et un système de vidéo-surveillance ultra-perfectionné.

Infographie: The Sun.

Wayne Rooney et sa femme Coleen avaient été passablement choqués après une tentative de cambriolage qui était survenue en 2016 à leur domicile actuel de Prestbury. Coleen avait avoué qu'elle n'était plus parvenue à dormir pendant plusieurs nuits. La nouvelle propriété des Rooney sera d'une surface de 40 acres, soit plus de 160 000 mètres-carré (l'équivalent de près de 20 terrains de football). D'une valeur de 20 millions de livres (environ 23 000 euros), elle comprendra des écuries, un garage pour six voitures, une orangerie et deux lacs de pêche artificiels.

Le rez-de-chaussée abritera l'entrée principale et des halls, la cuisine, la salle à manger, un salon, un bureau et une bibliothèque, alors qu'on trouvera au sous-sol une salle de télévision, une salle de billard, un bar, une cave à vins, un cinéma, une salle de sport, un jacuzzi, une piscine, un bassin et un hammam. La maison sera également dotée d'ascenseurs séparés - un pour la famille, l'autre pour les visiteurs. La famille Rooney - Wayne et Coleen ont quatre enfants, Kai (10 ans), Klay (6 ans), Kit (3 ans) et Cass (1 an) - devrait s'installer dans sa nouvelle propriété très prochainement.

(L'essentiel)