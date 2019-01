Les recherches de l'avion de Sala sont abandonnées

La police de l'île anglo-normande de Guernesey, au large de laquelle l'avion emprunté par le footballeur argentin Emiliano Sala a disparu, a annoncé jeudi après-midi mettre fin aux recherches entreprises depuis lundi soir. «Nous avons passé en revue toutes les informations disponibles (...) et avons pris la décision difficile de mettre fin aux recherches», a annoncé la police dans un communiqué publié sur son compte Twitter, soulignant que les «chances de survie à ce stade sont infimes».

La police a mené plus de 24 heures de recherche continue, examinant côtes, rochers, îles, à l'aide de trois avions et de cinq hélicoptères. Deux bateaux de sauveteurs ont aussi participé aux opérations, avec l'aide de bateaux de pêche et de navires. Ses proches espéraient toujours un miracle. «Pour la famille, pour Emiliano... Gardons espoir», tweettait encore dans l'après-midi le FC Nantes, que le footballeur venait de quitter pour le club de Cardiff, au pays de Galles.

Mardi, les enquêteurs avaient trouvé des débris flottant dans l'eau, sans pouvoir dire s'ils venaient de l'avion de Sala, et trois jours après la disparition, les circonstances du drame restent toujours aussi mystérieuses.

