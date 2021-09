Belges et Allemands frappent encore fort

C’est un score de tennis! L’Allemagne n’a fait qu’une bouchée de l’Arménie dimanche soir, à domicile, pour la 5e journée des éliminatoires au Mondial-2022. Un succès 6-0 dans ce choc du groupe J grâce, notamment, à un doublé de Serge Gnabry.

Dans le même temps à Bâle, Suisses et Italiens n’ont pas pu se départager et se quittent sur un 0-0. Les champions d’Europe dominent toujours ce groupe C.

La Belgique, elle, a largement dominé la République Tchèque, grâce à un Éden Hazard efficace dans le jeu et buteur. Romelu Lukaku avait ouvert le score et Saelemaekers a scellé le score après l’heure de jeu (3-0). La Belgique compte désormais six points d’avance sur son adversaire du soir, en tête du classement du groupe E.

