Son lob était beaucoup trop parfait pour rentrer

L'ancien club de Blaise Nkufo a facilement remporté sa rencontre contre le PEC Zwolle, mardi soir. 5-0, c'est propre, c'est net. L'AZ menait même déjà 1-0, lorsque son attaquant de pointe Mats Seuntjens a réussi un geste magnifique. Presque trop beau, en fait…

Sur une remise en retrait d'un coéquipier, l'ancien joueur du NAC Breda a tenté et réussi un lob qui prenait le chemin des filets. Le gardien avait abdiqué et, dans sa tête, Seuntjens était déjà au poteau de corner en train de jubiler. Sauf que le jeune homme a mis trop d'effet, que le cuir a rebondi sur la ligne et fini par fuir le cadre…

(L'essentiel/Sport-Center)