«Quand Cristiano Ronaldo a égalisé, ça m'a fait mal»

Après avoir remporté un 6e Ballon d'or Lionel Messi s'est confié sur sa rivalité avec Cristiano Ronaldo, dans un entretien accordé à France Football.

«J'appréciais d'avoir cinq Ballons d'or et d'être le seul dans ce cas-là, explique la star argentine du FC Barcelone. Quand Cristiano a égalisé, je dois reconnaître que ça m'a fait un peu mal. Je n'étais plus tout seul au sommet. (...) On est en concurrence et on traite d'égal à égal depuis dix ans. Je ne suis pas certain qu'on se rende compte que c'est quelque chose d'extraordinaire, qui restera dans l'histoire. Deux joueurs de ce calibre et qui sont en concurrence depuis tant d'années, ça n'est pas banal».

«À ce moment-là, nous commençons à faire un blocage»

Au cours de l'entretien, la «Pulga» est aussi revenu sur la défaite du Barça à Liverpool en Ligue des champions, la saison dernière. Il explique ainsi qu'après avoir après encaissé un but d'entrée, lui et ses coéquipiers se sont remis à penser à ce qu'il s'était passé l'année d'avant (NDLR: défaite à Rome 3-0 après avoir gagné 4-1 à l'aller). «À ce moment-là, nous commençons à faire un blocage, note-t-il. L'équipe en face nous met la pression et nous n'arrivons pas à nous en sortir. Nous nous retrouvons à reculer, et les buts s'enchaînent sans qu'on arrive à réagir. Incroyable!».

Enfin, il a donné sa vision de son rôle sur le terrain. Alors qu'il marque énormément de buts chaque saison, le génie argentin se considère pourtant comme un constructeur, plutôt que comme un buteur. «Je suis un fabricant d'actions qui aime marquer des buts, mais surement pas un attaquant pur et dur», souligne-t-il.

(L'essentiel)