Cette volée d’Ibra élue but de l’histoire en MLS

Remember where you were when Zlatan did this?!? @Ibra_official's stunner in his MLS debut has been voted ???????????? ???????????????????????????????? ???????????????? presented by @ATT. pic.twitter.com/6WD6KIZjm1 — Major League Soccer (@MLS) December 17, 2020

«Ibra» venait de débarquer aux États-Unis en provenance de Manchester United. C’était le 31 mars 2018. Et pour son premier match avec le Los Angeles Galaxy en MLS face au Los Angeles FC, le Suédois avait débuté sur le banc. Entré à la 71e minute alors que son équipe était menée 3-2, Zlatan Ibrahimovic avait attendu six minutes pour se mettre en évidence. À plus de trente mètres du but adverse, la star avait déclenché une volée du pied droit instinctive, réalisant un lob parfait du gardien pour amener l’égalisation à ses nouvelles couleurs.

Ce splendide but a été désigné le plus beau de l’histoire de la MLS par les internautes, qui pouvaient se prononcer sur 25 buts choisis par le championnat nord-américain, qui a bouclé en 2020 sa 25e édition. Pour la petite histoire, la fin de ce match entre les deux Los Angeles, le Galaxy s'était finalement imposé 4-3... grâce à un but de Zlatan Ibrahimovic dans le temps additionnel. Il avait donc réalisé un doublé pour ses débuts.

En deux ans, avant de retourner à l'AC Milan en janvier 2020, Zlatan Ibrahimovic a marqué 53 buts en 58 matchs avec le Los Angeles Galaxy. Il a également délivré 18 passes décisives.

(L'essentiel/Sport-Center)