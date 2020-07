Wesley Sneijder envisage de sortir de sa retraite

Wesley Sneijder, 36 ans, retraité depuis son dernier match en compétition au Qatar en 2018, songe à imiter Arjen Robben en rechaussant les crampons aux Pays-Bas, ont rapporté des médias locaux. L’ex-international envisage de sortir de sa retraite de joueur professionnel sous le maillot du club de sa ville natale, le FC Utrecht, a-t-il laissé entendre à des supporters.

Un groupe de quelque 75 fans l'attendait en chantant vendredi à son arrivée aux abords d'un club de la ville, Ondiep, celui de ses débuts, munis d'une bannière sur laquelle était écrite: «Flamber encore un an». Dans une vidéo diffusée par le média local RTV Utrecht, les supporters lui offrent un maillot du FC Utrecht floqué à son nom, avec son N°10 fétiche, lui demandant de «signer» son retour.

«Il est loin d'être en forme»

Sneijder a répondu qu'il allait «absolument y réfléchir». «J'ai déjà parlé à Jordy (Zuidam, directeur technique du FC Utrecht)», a-t-il lâché un peu plus tard, selon les médias locaux. M. Zuidam a confirmé qu'il s'était entretenu avec l'ancien joueur et qu'un «éventuel retour avait été évoqué», a-t-il déclaré, cité par la télévision publique néerlandaise NOS. «La balle est dans son camp. Wesley a maintenant le temps» de se décider, a-t-il poursuivi, en ajoutant qu’«un Sneijder en forme et motivé était bien sûr toujours intéressant pour le FC Utrecht».

Sneijder pourrait ainsi imiter son ancien coéquipier en sélection Arjen Robben, qui va faire à 36 ans son retour dans le football professionnel au FC Groningue. La grande différence avec Robben est que Sneijder a pris quelques kilos et est actuellement «loin d'être en forme», observe la NOS.

(L'essentiel/AFP)