«Messi rattrapé en pleine action par un mec en survet'»

L'image a fait le tour du monde. Messi lancé dans une contre-attaque potentiellement décisive, et un intrus sorti de nulle part qui vient interrompre la course de la star argentine. Si des «streakers» (NDLR: personnes qui s'introduisent sur le terrain de jeu durant un match) viennent régulièrement jouer les trouble-fêtes durant les rencontres, celui-ci est allé assez loin. Qui plus est, il est venu interrompre une action de jeu, ce qui a logiquement agacé le sextuple ballon d'or.

Well, that was different...



A supporter runs on the pitch as Messi & 10-man PSG are on the counter-attack, once again interrupting play.#beINLigue1 #LeClassique #OMPSG pic.twitter.com/wNH6lgz7rU