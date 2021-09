Le FC Metz ne descendra pas en Ligue 2

Alors que le FC Metz pointe aujourd'hui à la dernière place du championnat de Ligue 1 avec trois petits points sur 18 possibles, que les fans des Grenats se rassurent: le club lorrain devrait sauver sa tête et terminer 13e, juste devant son bourreau du week-end, Strasbourg (3-0). C'est en tous cas ce que prédit lundi l'Observatoire international du football CIES.

Il a publié ses prévisions pour la saison 2021/2022 pour les cinq grands championnats européens, basés sur un modèle statistique qui «inclut l’expérience des joueurs, les investissements en sommes de transfert pour composer les effectifs, ainsi que les performances des équipes lors des 365 derniers jours». Le championnat de Ligue 1 devrait, selon ce modèle, couronner le PSG, devant Marseille et Lyon. Brest irait en barrage tandis que l'AS Saint-Étienne et Troyes (de Gerson Rodrigues) descendraient en Ligue 2.

En Allemagne, le Bayern Munich devrait conserver sa couronne, devant Wolfsburg et Dortmund. En Angleterre, on prend les mêmes et on recommence: l'Observatoire voit, comme la saison dernière, Manchester City champion devant Manchester United et Liverpool. En Italie, l'Inter a de grandes chances également de rempiler mais cette fois-ci devant Naples, 2e et le Milan AC, 3e. Seule l'Espagne pourrait changer de champion: le Real Madrid est vu favori, devant l'Atlético Madrid et le FC Barcelone.

(mc/L'essentiel)