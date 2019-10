Le penalty le plus bête depuis des lustres

On jouait la 38e minute de jeu, vendredi à Kiel, lorsqu'un des moments les plus bizarres de la saison de football s'est déroulé. Le joueur de Bochum Silvere Ganvoula a totalement manqué sa frappe, alors que le VfL était mené d'une longueur sur la pelouse de l'Holstein Kiel. Sauf que, derrière son but, le remplaçant Michael Eberwein a eu un bien mauvais réflexe.

Le milieu de terrain de 23 ans, forcé au Bayern Munich, a machinalement touché le ballon qui filait en dégagement aux 5 mètres. Erreur! Car dans la foulée, l'arbitre est allé voir les images à la VAR pour constater qu'Eberwein était bien en tort. Les conséquences ont été lourdes, pour l'équipe hôte de cette rencontre comptant pour la 11e journée de 2e Bundesliga…

Le directeur de jeu a, en effet, décrété un penalty sur l'action et le fautif a été averti – une décision tout à fait correcte d'après le règlement. Silvere Ganvoula en a profité pour transformer la sanction suprême et égaliser. Heureusement pour Kiel, Janni-Luca Serra a marqué à la 52e et offert trois points mérités à sa formation.

(L'essentiel/Sport-Center/rca)