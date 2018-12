Le joli soutien de Cristiano Ronaldo à Koulibaly

Certaines marques de soutien ont plus de valeur que d'autres. Victime de cris racistes abjectes lors de la rencontre Inter Milan-Naples, mercredi, l'ancien défenseur messin Kalidou Koulibaly peut compter sur Cristiano Ronaldo.

La star portugaise a ainsi partagé une photo de lui au duel avec le Sénégalais accompagnée de quelques mots: «Que ce soit dans le football ou dans le monde en général, nous demandons éducation et respect. Non au racisme et à toute autre forme de discrimination».

«Fier de la couleur de ma peau»

Cible de cris de singe à plusieurs reprises durant la défaite de Naples sur le terrain de l'Inter (1-0), Koulibaly a été exclu pour deux cartons jaunes à un quart d'heure de la fin. Selon son entraîneur, Carlo Ancelotti, le staff napolitain avait auparavant demandé à plusieurs reprises l'interruption de la partie, sans succès.

«Déçu de la défaite et surtout d'avoir abandonné mes frères. Mais je suis fier de la couleur de ma peau. D'être Français, Sénégalais, Napolitain. D'être un homme», a tweeté Koulibaly, en italien, après la partie.

(th/L'essentiel)