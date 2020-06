Le Real en tête, Valence proche de l’Europe

Après le 0-0 du Barça à Séville, vendredi soir, le Real Madrid pouvait prendre la tête de la Liga s'il s’imposait sur le terrain de la Real Sociedad (6e), dimanche, pour le dernier match de la 30e journée. Grâce à un penalty de Sergio Ramos et un but de Karim Benzema, les Madrilènes ont rempli leur mission (2-1) et ont mis le nom de leur club en haut du classement. Mais la tâche n’a pas été facile pour les hommes de Zinedine Zidane. Les Basques ont eu de nombreuses occasions que Courtois a parfaitement maîtrisées. Il n’a rien pu faire, en revanche, à la 83e minute, sur le but de Merino.

Par ailleurs, le Valence CF a battu Osasuna 2-0, et se rapproche des places qualificatives pour les compétitions européennes, à la huitième place. Éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions par l’Atalanta Bergame en mars, Valence a dominé grâce à des buts du Portugais Gonçalo Guedes (12e) et de l’international espagnol Rodrigo (35e), qui a réussi à marquer, après un but annulé au début de la rencontre (3e), le deuxième en trois jours.

Le Valence CF n’est donc plus qu’à un point de la première place qualificative pour la Ligue Europa, occupée par la Real Sociedad.

(L'essentiel/afp)