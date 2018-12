Ce défenseur kamikaze empêche un but tout fait

C'est probablement la plus belle action vue sur les pelouses européennes, le week-end dernier: un engagement de tous les instants, dans le plus pur «fighting spirit» à l'anglaise. À l'image du numéro 2 de Dulwich Hamlet, qui sacrifie son corps et sa tête pour le bien de son équipe.

La vidéo a été tournée lors du 1er du FA Trophy, une Coupe d'Angleterre réservée aux clubs ayant le statut semi-professionnel. Et c'est à Londres que le club de Wingate & Finchley affrontait Dulwich Hamlet.

Les locaux ont dû «passer sur le corps» de leurs adversaires. Et s'ils ont manqué la cible sur cette action, la faute surtout à la bravoure de leurs adversaires, ils ont fini par s'imposer 2-0.

(L'essentiel)