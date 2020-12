Naples et la Real Sociedad se qualifient

Groupe A

Les Young Boys Berne ont arraché la qualification contre Cluj, ce jeudi soir. Les Roumains devaient gagner en Suisse pour ce qualifier. Ce qu'ils ont cru faire en ouvrant la marque à la 84e par Debeljuh. Mais Nsamé a égalisé sur pénalty dans le temps additionnel, avant un deuxième but par Gaudino pour donner la victoire à Berne.

La Roma, sûre de finir en tête, a fait tourner et s'est inclinée 3-1 à Sofia contre le CSKA.

Groupe B

Pas beaucoup d'enjeux dans ce groupe. Arsenal termine premier après sa victoire 2-4 à Dundalk avec une équipe B. Molde est deuxième et a décroché le nul 2-2 à Vienne contre le Rapid/

Groupe C

Là aussi tout était joué. Leverkusen a largement dominé le Slavia Prague 4-0. Les deux équipes sont qualifiées. Dans l'autre match, Nice a terminé sa pénible campagne européenne en s'inclinant 1-0 sur la pelouse de l'Hapoël Beer Sheva (Israël).

Groupe D

Benfica est allé chercher le nul à Liège (2-2). Les Rangers ont gagné 0-2 à Poznan. Rangers et Benfica sont qualifiés.

Groupe E

Le PSV Eindhoven a cartonné 4-0 contre l'Omonia Nicosie. Un net succès qui lui permet de chiper sur le fil la première place du groupe à Grenade, tenu en échec 0-0 à Salonique contre le PAOK.

Groupe F

Naples et la Real Sociedad ont fait match nul 1-1 au stade Diego Armando Maradona de Naples, avec une égalisation de la Real à la dernière seconde. Un résultat qui qualifie les deux équipes, puisque l'AZ Alkmaar s'est incliné 2-1 à Rijeka, encaissant le deuxième but dans les arrêts de jeu.

Groupe G

Les qualifiés de cette poule étaient déjà connus. Leicester finit premier du groupe en l'emportant 2-0 face à l'AEK Athènes. Brage, qui a gagné 2-0 contre Zorya Lougannsk, finit deuxième.

Groupe H

Là aussi, les deux qualifiés étaient connus. Restait à savoir dans quel ordre. Le Milan AC est finalement passé devant Lille, en l'emportant 0-1 au Sparta Prague. Le LOSC a lui été dominé 3-2 à Glasgow, au Celtic Park.

Groupe I

Villarreal, dont le match contre Karabagh a été reporté, terminera à la première place du groupe. Dans la rencontre qui s'est jouée ce jeudi soir, le Maccabi Tel Aviv s'est imposé 1-0 contre Sivasspor, s'assurant ainsi la deuxième place et la qualification.

Groupe J

Tottenham s'est adjugé la première place du groupe en gagnant 2-0 contre le Royal Antwerp. Linz, deuxième, s'est imopsé 1-3 à Ludogorets.

Groupe K

Novice sur la scène européenne, les Autrichiens de Wolfsberger ont créé la sensation en se qualifiant pour le tour suivant après leur victoire 1-0 sur le Feyenoord Rotterdam, éliminé. Le Dinamo Zagreb gagne le groupe, dominant le CSKA Moscou 3-1.

Groupe L

Hoffenheim et l'Étoile Rouge de Belgrade sont qualifiés. Le club allemand a sèchement battu La Gantoise 4-1. Les Belges finissent sur un zéro pointé, avec six défaites en six matchs. L'Étoile Rouge est allée chercher le match nul au Slovan Liberec.

