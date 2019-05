Le Real attend Hazard et esquive le cas Mbappé

Le Real Madrid s'intéresse à l'attaquant belge Eden Hazard (Chelsea) et espère le recruter cet été, a confirmé lundi le président merengue Florentino Pérez, assurant en revanche ne pas vouloir parler du Français Kylian Mbappé, qui a évoqué un possible départ du Paris SG. Dans une interview fleuve accordée à la radio espagnole Onda Cero dans la nuit de lundi à mardi, le dirigeant madrilène a préféré esquiver la plupart des questions ayant trait au prochain mercato, à l'exception notable de Hazard et du capitaine merengue Sergio Ramos, pour lequel il a confirmé l'existence d'une offre d'un club chinois - que le Real compte refuser.

«Hazard, nous avons essayé de le recruter depuis plusieurs années. Je ne sais pas mais j'ai l'espoir qu'il puisse venir cette année», a déclaré Pérez, tout en refusant d'en dire plus à l'approche de la finale de Ligue Europa qui oppose mercredi Chelsea à Arsenal. «Je suis très intéressé à l'idée qu'il vienne à Madrid, pourquoi vous le cacher, et j'ai l'espoir que cette année il puisse jouer au Real», a-t-il ajouté alors que l'international belge sera en fin de contrat à l'été 2020, ce qui pourrait faciliter les négociations. Considéré comme un «joueur fantastique» par l'entraîneur Zinédine Zidane, revenu en mars sur le banc merengue, Eden Hazard pourrait rejoindre le Real après la finale de C3 en échange d'environ 100 millions d'euros, selon la presse.

«Nous n'avons pas parlé avec lui, et nous n'allons pas parler»

Concernant Mbappé, qui a suggéré qu'il pouvait quitter le PSG dès cet été s'il n'avait pas plus de responsabilités, Pérez a réfuté tout contact avec l'attaquant français. «Nous n'avons pas parlé avec lui, et nous n'allons pas parler», a-t-il assuré, écartant aussi le dossier du Brésilien Neymar et disant vouloir maintenir de bonnes relations avec le Paris SG. «Avec Zidane, je n'ai parlé ni de Mbappé ni de Neymar. Ni avec Zidane ni avec personne», a-t-il poursuivi. Quant au cas Ramos (33 ans), Florentino Pérez a expliqué avoir eu une réunion avec le joueur qui a reçu «une très bonne offre» d'un club chinois, lequel ne peut néanmoins pas verser d'indemnité de transfert en raison de la réglementation très contraignante du pays.

«Je lui ai dit que ce n'était pas possible, qu'on parlerait avec le club chinois mais qu'il était impossible que le Real Madrid laisse partir gratuitement son capitaine», a conclu le président, présentant Ramos comme le joueur le mieux payé de l'effectif merengue actuel.