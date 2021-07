«Messi ne sera jamais au niveau de Maradona»

Quand bien même il vient de remporter la Copa America avec l’Argentine, son premier trophée en équipe nationale, Lionel Messi n’est semble-t-il pas un prophète en son pays. Pour l’ancien joueur argentin Mario Kempes, qui a fêté ses 67 ans jeudi, les exploits de Lionel Messi figureront toujours dans l’ombre de ceux de son illustre prédécesseur Diego Maradona, vainqueur de la Coupe du monde en 1986 et idole du peuple argentin.

«Le grand malheur de Messi est qu’il a été le successeur de Diego Maradona. Et c’est dur de faire de l’ombre à Diego, un joueur qui était idolâtré partout le monde», a déclaré Kempes sur ESPN Mexico. «Messi ne sera jamais meilleur que Maradona, même s’il gagne quatre Coupes du monde d’affilée. Il n’en a encore jamais gagné une seule. Peu importe ce qu’il gagne ou combien de trophées il remporte, il ne sera jamais au niveau de Diego Maradona», a conclu Kempes, vainqueur, meilleur buteur et meilleur joueur de la Coupe du monde en 1978 et auteur de 20 buts en 43 sélections avec l’Argentine.

Joyeux anniversaire à Mario Kempes, qui fête aujourd’hui ses 67 ans ! ????????pic.twitter.com/kH5iqBLIGV — Feuille de Match (@fdematch) July 15, 2021

L’hommage à Maradona

En raison de sa petite taille et de son pied gauche exceptionnel, Lionel Messi a régulièrement été comparé à Diego Maradona durant sa carrière. En tant que sélectionneur de l’Argentine, Maradona avait même dirigé Messi durant la Coupe du monde de 2010 en Afrique du Sud, où l’Albiceleste avait été éliminée en quarts de finale contre l’Allemagne (4-0).

En novembre dernier, quelques jours après le décès de Diego Maradona à 60 ans, Messi avait rendu hommage au «Pibe de Oro» en arborant un ancien maillot des Newell’s Old Boys ayant appartenu à Maradona.

Après quatre défaites en finale, Lionel Messi et l’Argentine ont remporté la Copa America le 11 juillet dernier après avoir battu le Brésil 1-0 au Maracana, mettant fin à 28 années sans trophée majeur pour la sélection argentine. Après la rencontre, Messi avait dédié la victoire de l’Albiceleste à Diego Maradona et tous les Argentins. «Cette victoire est pour vous et bien sûr pour Diego, qui nous a sûrement encouragés de là où il est», avait commenté Messi, qui selon les dernières rumeurs devrait prolonger de cinq ans son contrat avec le FC Barcelone.

(L'essentiel)