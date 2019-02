« Karim a presque failli me casser le nez»

Un joueur capable de marquer «à partir de rien». Voilà comment Thibaut Courtois décrit Karim Benzema. Le Français a ouvert le score pour les Madrilènes et a signé son 60e but en C1 mercredi soir.

La gardien belge n'a pas hésite à complimenter son coéquipier sur ses performances au micro de RMC, avant de confier une petit secret d'entraînement. «Il met de beaux buts et je lui fais de beaux arrêts. Une fois, il a presque failli me casser le nez» assure-t-il le sourire aux lèvres.

«C'est un très grand joueur cette année, il est en forme, j'aime beaucoup jouer avec lui. Il se bat pour l'équipe et apporte beaucoup», conclut le portier merengue.

60 - Karim Benzema is only the 4th player to score at least 60 goals in Champions League history



???????? Cristiano Ronaldo 121



???????? Lionel Messi 106



???????? Raúl 71



???????? Karim Benzema 60



Legend.#UCL #HalaMadrid pic.twitter.com/3r0K3fsyw3