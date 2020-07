Tollé en Espagne après le report d'un match décisif

«C'est lamentable!»: plusieurs clubs espagnols de deuxième division se sont indignés du report lundi d'un match crucial entre La Corogne et Fuenlabrada, club madrilène où huit cas de coronavirus ont été détectés, ce qui a chamboulé la course au maintien et à l'accession en Liga.

De nombreux clubs affectés par la situation ont haussé la voix, s'estimant lésés par ce report qui a selon eux «faussé la compétition»: en premier lieu le Deportivo La Corogne, club historique relégué en 3e division après les résultats des autres matches de la dernière journée qui devaient tous se dérouler simultanément lundi soir, mais aussi Elche et le Rayo Vallecano, à la lutte pour la promotion en Liga.

«Nous irons vers les plus hautes instances, parce que ce qu'il s'est passé, c'est lamentable», a fulminé le président du Deportivo, Fernando Vidal, devant la presse. «C'est le comble que le principe d'égalité pour tous ne soit pas respecté», a-t-il ajouté, avant que le club publie un communiqué de presse arguant que la journée de championnat de lundi n’avait «aucune validité pour déterminer le résultat d'une compétition».

«La compétition a été totalement et absolument faussée. On a été très surpris quand on nous a dit que le reste des matches allait être disputé. Une très grave erreur a été commise. Les deux dernières journées doivent être disputées à la même heure, c'est la règle. La dernière journée doit être rejouée, il n'y a pas d'autre solution», a encore exigé le dirigeant galicien.

Au cœur de cet imbroglio, le match entre La Corogne et Fuenlabrada a été repoussé au 30 juillet sur décision conjointe de la Ligue professionnelle (LaLiga), la fédération espagnole (RFEF) et des autorités sanitaires, après la découverte d'au moins huit cas positifs au sein du club de la banlieue de Madrid (dont six joueurs). Or, cette rencontre revêtait de gros enjeux puisque Fuenlabrada peut encore se qualifier pour les play-offs d'accession à la première division s'il fait au moins match nul contre le «Depor», ce qui pourrait éjecter Elche des places qualificatives (3e – 6e places).

«On va exploser»

«Elche est le seul club pénalisé. Que doit-on faire? On continue à s'entraîner, ou je donne deux jours de vacances aux joueurs?», a grincé «Pacheta», l'entraîneur d'Elche. «On va exploser. On joue depuis deux mois et demi sans un jour de repos», a ajouté le technicien, pour l'heure qualifié pour les play-offs mais menacé par Fuenlabrada. Un mécontentement partagé par le Rayo Vallecano, éjecté du top 6 qualificatif lundi.

Selon la presse espagnole, après le report de La Corogne – Fuenlabrada au 30 juillet, les demi-finales des play-offs d'accession devraient été repoussés au 2 et 5 août, et la finale en matches aller-retour les 8 et 11 août, pour décider qui accompagnera Huesca et Cadix en Liga la saison prochaine. «Nous émettrons un recours auprès du TAS (Tribunal arbitral du sport) pour vice de procédure et auprès de la fédération espagnole (RFEF) pour contester cette journée», a prévenu Fernando Vidal. «Il va y avoir une pluie de plaintes de la part d'autres clubs qui se sont aussi sentis lésés par cette décision bâclée», a-t-il ajouté.

Et s'ils s'étirent en longueur, ces recours pourraient différer les play-offs d'accession à la Liga... dont la nouvelle saison doit débuter dès septembre! Bref, alors que LaLiga avait jusque-là réussi le défi d'organiser une fin de championnat en toute sécurité, avec notamment le sacre du Real Madrid en Liga, cette polémique lors de la dernière journée de D2 fait tache. Surtout que ce scandale intervient alors que l'Espagne, l'un des pays d'Europe les plus touchés par la pandémie, doit faire face au réveil de plusieurs foyers d'infections, notamment à Lleida (Catalogne) et Ordizia (Pays basque).

(L'essentiel/AFP)