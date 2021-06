Eriksen dans un état stable après son malaise

Eriksen (29 ans) s'est écroulé subitement sur le terrain juste avant la pause, les yeux écarquillés. Le match a été interrompu et ses partenaires se sont rassemblés pour former un cercle autour de lui, certains d'entre eux en larmes. Après de longues minutes où une équipe médicale s'est affairée autour de joueur de l'Inter Milan, l'arbitre a officiellement renvoyé les deux équipes au vestiaire alors que le chronomètre du match indiquait le temps additionnel de la première période.

On ignorait dans l'immédiat l'état de santé exact du milieu de terrain. "Le match de l'Euro à Copenhague a été suspendu en raison d'une urgence médicale", a écrit l'UEFA sur le compte Twitter du tournoi. Eriksen a été évacué sur civière, dissimulé derrière de longues bâches, sous les applaudissements du public de Copenhague.

Le Danois Christian Eriksen, victime d'un malaise samedi à l'Euro de football, est "éveillé" et subit des examens au principal hôpital de Copenhague, a annoncé la fédération danoise de football (DBU) sur Twitter. Le joueur de 29 ans, qui s'est effondré sur la pelouse en plein match contre la Finlande avant de subir un massage cardiaque et d'être évacué sur civière, est dans un état "stable", a fait savoir l'UEFA de son côté. De nouvelles informations doivent être communiquées vers 19H45.

