Coup de tonnerre, City serait hors course pour CR7

L'affaire semblait entendue, mais Cristiano Ronaldo ne devrait finalement pas évoluer à Manchester City. Un véritable coup de tonnerre considérant les derniers échos qui faisaient état d'un accord entre le joueur et les Citizens. Seules les négociations avec la Juventus autour d'un transfert estimé à 28 millions d'euros étaient encore en cours.

Si ce revirement est intervenu, c'est aussi car un nouvel acteur est entré dans la danse. United, l'autre club de Manchester, aurait en effet la ferme intention de faire revenir celui qui a fait le bonheur des supporters des Red Devils entre 2003 et 2009. Un contrat de deux saisons serait sur la table.

Manchester United are preparing their official contract proposal to Cristiano Ronaldo! Jorge Mendes will receive it soon. Man Utd are “confident” now. ???????? #MUFC #Ronaldo



Paul Pogba is currently not involved in any talk. Man City are OUT of the race for Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/Ay4GUZfduS