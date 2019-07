Patrice Evra arrête sa carrière de footballeur

Patrice Evra a annoncé sa retraite dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, lundi. «Ma carrière de joueur est officiellement terminée», a mentionné le défenseur français, qui a donc disputé son dernier match avec West Ham United, en mai 2018.

La natif de Dakar avait amorcé sa carrière professionnelle en Italie avant de se forger une identité en Ligue 1. En 2004, avec l'AS Monaco entraînée par Didier Deschamps, il avait disputé (et perdu contre Porto) sa première finale de la Ligue des champions. Par la suite, c'est en Angleterre, avec Manchester United, qu'il a écrit les plus belles lignes de son palmarès en club: quinze trophées dont cinq de champion de la Premier League et la conquête de la Ligue des champions en 2008, contre Chelsea.

Europa League: Patrice Evra exclu après un coup de pied à un supporter avant le match (vidéo: @touchlinefracas) https://t.co/YUtvGDNQzBpic.twitter.com/x4YqnPLKy4– 20 minutes (@20minutesOnline) November 2, 2017

Revenu en France en hiver 2017, l'homme de 38 ans n'a pas laissé que de riches souvenirs à Marseille, où son contrat a été rompu à l'amiable, après avoir donné un coup de pied à un supporter. Il est alors retourné en Angleterre pour livrer cinq matches avec West Ham. En parallèle, Patrice Evra a revêtu 81 fois le maillot de l'équipe de France, dont il a été le capitaine à plusieurs reprises. Il l'était notamment durant la Coupe du monde 2010 où les Français avaient défrayé la chronique en refusant de sortir du bus et de s'entraîner à Knysna.

Son avenir, Evra l'imagine dans un rôle d'entraîneur: «J'avais commencé la formation pour la Licence d'entraîneur UEFA B en 2013. Maintenant je veux la terminer et passer la Licence UEFA A. Dans un an et demi, si tout se passe bien, je serai prêt à diriger une équipe». Il a ajouté: «Sir Alex Ferguson avait pronostiqué que deux de ses joueurs deviendraient des entraîneurs de haut niveau: Ryan Giggs et Patrice Evra».

(L'essentiel)