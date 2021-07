Deux joueurs de Lille se battent et se font expulser

Un fait de jeu, une erreur de compréhension, un contexte stressant… De nombreux facteurs peuvent entraîner des tensions entre coéquipiers sur le terrain. Celles-ci ne traduisent pas toujours une mauvaise ambiance au sein du groupe mais elles interrogent forcément. Surtout quand une altercation intervient bien après les faits qui en sont à l’origine.

Illustration lors de la rencontre amicale entre Courtrai et Lille, ce samedi. À la mi-temps, alors que les joueurs rejoignaient les vestiaires, les caméras ont capté une échauffourée entre deux Lillois: Xeka et Tiago Djalo. Sur les images, on voit ce dernier se précipiter vers son partenaire, avant de le bousculer. S’en suit une explication musclée.

Les lillois Tiago Djaló et Xeka en sont venus aux mains. Les deux joueurs ont été expulsés ! ???????? pic.twitter.com/nQwC17KZOE — As Quinas ???????? (@AsQuinasOff) July 17, 2021

Quelques minutes plus tard, les deux joueurs ne sont pas revenus sur la pelouse. Et pour cause: entre-temps, ils ont été expulsés par l’arbitre. Par conséquent, le champion de France a disputé la deuxième période à 9. Afin de rétablir un semblant d’équité, l’entraîneur de Courtrai, Luka Elsner, a proposé de retirer un joueur de son équipe. Requête acceptée et le match, conclu à 9 contre 10, s’est soldé par un nul (1-1). Mais le résultat passe au second plan au vu de l'étonnant spectacle offert par Xeka et Djalo.

Le premier nommé a ensuite livré sa version des faits via un post Instagram: «J’ai fait une remarque à un collègue avec qui je n’ai jamais eu de soucis. Cependant celui-ci s’est senti offensé, alors que je ne l’ai jamais insulté ni ne lui ai manqué de respect. Au coup de sifflet à la mi-temps, il s’est précipité vers moi avec agressivité et j’ai essayé tout simplement de me défendre. Je m’excuse auprès des supporters et du club pour cette situation et cette mentalité qui n’ont jamais fait partie de ma carrière. Tout ceux qui me connaissent savent bien que je ne suis pas du tout agressif, je peux avoir une personnalité forte mais c’est toujours avec les bonnes intentions.» Preuve, s’il en était, que l’équilibre d’un groupe reste fragile.

Les explications de Xeka suite à l'altercation du jour pour ceux qui n'ont pas vu. pic.twitter.com/9t7gucNRYc — LOSC Family (@LOSC_Family) July 17, 2021

