Il ne veut plus rien savoir de Manchester United

Tottenham's press officer stole the show at Pochettino's press conference pic.twitter.com/wr2L8SATQl— Goal (@goal) December 20, 2018

Comment faire pour faire réagir un entraîneur à une actualité brûlante alors qu'on n'a pas son numéro de téléphone direct? L'une des meilleures solutions dans ce cas reste la traditionnelle conférence de presse d'avant ou d'après-match.

Reporter pour Sky Sports, Dharmesh Sheth a voulu en savoir plus sur les rumeurs envoyant Mauricio Pochettino, entraîneur de Tottenham Hotspur, vers Manchester United, qui vient de licencier José Mourihno. Il a donc posé sa question jeudi, lors de la conférence de presse précédent le prochain match de championnat des Spurs, dimanche à Everton.

Sauf que l'un des employés du service de communication de Tottenham n'a pas trop apprécié de voir «sa» conférence être parasitée par des questions concernant une équipe rivale. Il l'a fait savoir de façon ferme mais polie à Dharmesh Sheth: «Désolé, mais nous avons déjà évoqué le cas de Manchester United avec notre manager. Nous avons déjà eu ces mêmes conversations voici 48 heures. Je ne suis pas prêt à voir une nouvelle conférence de presse être dominée par ce sujet».

«Je ne veux pas recommencer avec les mêmes questions»

Pas du genre à se laisser démonter, le reporter a insisté: «Je dois bien poser ces questions...» Mais le porte-parole des Spurs s'est montré tout aussi déterminé: «Votre collègue était ici l'autre jour, il a posé les mêmes questions. Je ne veux pas recommencer, alors je vais vous demander de passer à autre chose». Les tentatives suivantes de relance de la part du journaliste n'ont pas non plus porté leurs fruits. Le préposé est resté ferme: «On vous invite à une conférence d'avant-match et vous posez des questions à notre entraîneur au sujet d'un autre job. C'est non».

Impassible durant toute cette dispute, Mauricio Pochettino a fini par se dérider. Se penchant en riant vers le porte-parole assis à sa droite, le coach lui a soufflé: «Tu vas être la star de cette conférence!» Il n'avait pas tort.

Is the Argentine next in line at Old Trafford? ???????? "A lot of rumours happen but it is not my business what happened at another club."Mauricio Pochettino focused on @SpursOfficial after Jose Mourinho sacking: https://t.co/UmhmYhXiHy pic.twitter.com/La9dYQR5ny— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 18, 2018

(L'essentiel/duf)