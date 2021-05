Il vient chercher sa médaille déguisé en Deadpool

C’est une façon de marquer les esprits. Et de se souvenir de son troisième titre consécutif de champion de Russie. Lors de la remise du trophée dimanche, l’attaquant du Zenit Saint-Pétersbourg, Artem Dzyuba, a décidé de se présenter en… Deadpool. Le buteur de 32 ans, qui venait d’inscrire un doublé lors de la victoire de son équipe 6-1 contre le Lokomotiv Moscou, avait ainsi revêtu le costume du super-héros hollywoodien.

«Deadpool, c’est la régénération: c’est tout moi, a-t-il expliqué. J’ai ce costume depuis une éternité, c’est notre troisième titre consécutif: je peux me permettre de le porter». Le capitaine du Zenit et de la sélection russe a en effet inscrit jusque-là 16 buts durant la saison, contribuant largement à ce sacre.

Just Artem Dzyuba receiving his championship medal dressed as @Deadpool, nothing to see here. pic.twitter.com/oVD4X9nLIK