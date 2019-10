Saluts nazis et cris de singe envers les Anglais

Les cris de singe redoutés ont bien résonné à Sofia, lundi, mais l'Angleterre est allée au bout de son match et a fait un énorme pas vers la qualification pour l'Euro 2020 en écrasant (6-0) la Bulgarie. Cela n'a pas empêché la Fédération anglaise d'annoncer, dès la fin du match, qu'elle allait demander à l'UEFA une «enquête urgente», rappelant que «ce n'est pas la première fois que (ses) joueurs sont visés par ce type d'insultes».

This makes you sick to your stomachpic.twitter.com/GzhF4bc20U– Troll Football Media (@Troll__Footbal) October 14, 2019

C'était malheureusement le scénario craint dans ce stade Vassil-Levski, déjà frappé d'un huis-clos partiel pour ce match en raison d'insultes racistes contre le Kosovo, en juin. Et cela n'a pas raté, une frange du public s'en est prise verbalement aux joueurs noirs de l'équipe d'Angleterre: le défenseur Tyrone Mings et les attaquants Marcus Rashford et Raheem Sterling.

Conformément au protocole UEFA, l'arbitre a d'abord fait faire une annonce par le speaker du stade demandant aux supporters responsables de cesser à la demi-heure de jeu. Et comme cela ne suffisait pas, il a été à deux doigts de faire regagner les vestiaires aux deux équipes juste à la fin du temps réglementaire de la première période. Après une longue discussion avec les officiels, les équipes anglaise et bulgare, la décision a finalement été prise de jouer les six minutes de temps additionnel jusqu'à la pause.

@UEFA I'd like to see Bulgaria explain their way out of this one. Shocking scenes #BULENG#SayNoToRacismpic.twitter.com/FDPmExnrPd– Mr Keks (@kekamankwah) October 14, 2019

«Je dois dire que les officiels ont été très réactifs. Nous leur avons rapporté immédiatement ce que nous avons entendu, nous avons été en communication constante avec l'officiel au bord du terrain et les arbitres», a souligné le sélectionneur anglais, Gareth Southgate, après le match, tout en qualifiant tout de même les incidents de «situation inacceptable».

«On a donné une belle réponse, (montré) une grande solidarité et au final on a laissé la parole au football», a jugé de son côté Tyrone Mings, l'une des cibles des chants racistes. Et effectivement, sur le terrain, le football a très clairement parlé. Accrochés en Tchéquie vendredi, avec une défaite 2-1 après un parcours parfait jusqu'alors, les Three Lions ont ressorti les griffes et mis en pièces une bien faible Bulgarie.

Un but de Rashford, pourtant à la peine avec Manchester United en ce début de saison, dès la 7e minute, un doublé de Ross Barkley, lui aussi en difficulté pour avoir une place de titulaire au milieu à Chelsea (2-0, 21e et 3-0, 32e), et une réalisation de Sterling (4-0, 45e) et le score à la pause était déjà de 4-0. Sterling s'est offert un doublé (5-0, 69e) avant que Kane rajoute un 6e but à six minutes de la fin.

Mardi, le Premier ministre bulgare a demandé la démission du président de sa fédération.

(L'essentiel/afp/jsa)