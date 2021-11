Solskjaer limogé après une énième défaite de MU

«Ole restera à jamais une légende à Manchester United et c'est à regret que nous avons pris cette décision difficile», écrit le club dans un communiqué. Le «Super-Sub» (super-remplaçant) n'a pas résisté à la dégradation du jeu de son équipe depuis mi-septembre, qui a culminé avec l'humiliante défaite (5-0) à Old Trafford contre le rival historique Liverpool, le 24 octobre dernier.

Une prestation cataclysmique qui avait mis en lumière l'absence de fond de jeu après deux saisons et demie en poste du «Super-Sub», surnom qu'il avait gagné en inscrivant 28 de ses 126 buts avec Manchester en sortie de banc, un record à l'époque (1996-2007). United a souligné «tout le travail fait ces trois dernières années pour rebâtir les fondations d'un succès à long terme», mais ces progrès étaient devenus des trompe-l’œil.

Un revers humiliant (4-1) samedi, chez le modeste Watford, 17e avant ce match, aura été la déconvenue de trop, reléguant les Red Devils au 7e rang, à 12 points du leader, Chelsea, après 12 journées. Son adjoint Michael Carrick, lui aussi un ancien du club, assurera l'intérim, alors que le club cherche pour le moment un coach pour finir la saison.

Selon la presse anglaise, le club mancunien chercherait à convaincre Zinedine Zidane de lui succéder.

