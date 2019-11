Le derby de Berlin a dégénéré en tribunes

Un supporter de l'Union Berlin et un policier en civil ont été touchés par les fusées d'artifice tirées sur les tribunes par des fans du Hertha. Un policier en tenue a été légèrement touché pendant l'intervention de son unité, mais est resté en service. Le match a été interrompu plus de six minutes par l'arbitre après le début d'un «duel de pyrotechnie» entre la tribune populaire de l'Union et le bloc des visiteurs du Hertha.

Les deux camps ont allumé de nombreux feux de Bengale qui ont enfumé le terrain, et des fusées d'artifice ont été tirées depuis le parcage du Hertha en direction du terrain, du banc de touche de l'Union, et des tribunes adjacentes. Les tirs ont repris après la fin du match. Les 25 personnes interpellées l'ont été pour «coups et blessures», «troubles à l'ordre public», et «dégradation de biens matériels». La commission de discipline de la Fédération allemande de football (DFB) a annoncé l'ouverture d'une enquête contre les deux clubs.

Ce derby était le tout premier de l'histoire de Berlin en Bundesliga depuis la chute du Mur, dont le 30e anniversaire sera célébré le 9 novembre.

(L'essentiel/afp)