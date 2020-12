L'anecdote d'Evra sur Thierry Henry et Arsenal

Evra sur Sky : "Un jour, Thierry Henry m'invite chez lui et me dit "On va regarder le match d'Arsenal". Il allume la télé et on voit Xhaka capitaine. Thierry Henry a éteint la télé et a dit : "Je ne peux pas regarder Xhaka être le capitaine de mon équipe"" https://t.co/Vck4sAWM2O — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) December 13, 2020

L’attitude de Granit Xhaka n’en finit pas de faire des vagues en Angleterre. On se rappelle qu’en octobre 2019, le milieu de terrain suisse d’Arsenal était entré en guerre ouverte avec une partie des supporters des Gunners, qui lui reprochaient de les avoir insultés, après avoir jeté son brassard de capitaine au sol et enlevé son maillot au moment de son remplacement, contre Crystal Palace.

Son expulsion, dimanche à la 56e minute du match contre Burnley, a précipité la défaite d’Arsenal à domicile (0-1). Et elle ne va certainement pas contribuer à ramener la paix au sein des Gunners, tristes quinzièmes au classement actuel de Premier League. Ce qui est sûr, c’est que le comportement de Xhaka irrite en Angleterre. Dernier épisode en date: l’anecdote révélée par l’ancien latéral de Manchester United Patrice Evra, sur le plateau de Sky Sports.

«Je ne peux pas voir mon équipe avec Xhaka comme capitaine»

Appelé à donner son avis sur le numéro 34 d’Arsenal, il a raconté quelle avait été l’attitude de son compatriote Thierry Henry, ancien attaquant emblématique d’Arsenal, en voyant un jour que Xhaka portait le brassard de capitaine. On vous livre le souvenir d’Evra tel quel: «Un jour, Thierry Henry m’a invité chez lui et il m’a dit: «Viens, on regarde le match d’Arsenal.» Il a allumé la télé, et la première image qu’on a vue, c’était Xhaka qui emmenait l’équipe d’Arsenal avec le brassard de capitaine. À ce moment-là, Thierry a immédiatement éteint la télé.

Je lui ai dit: "Tu fais quoi?" Et là, il m’a répondu: «Je ne peux pas voir mon équipe avec Xhaka comme capitaine». Du coup, on n’a pas du tout regardé le match. On a parlé de plein de choses, mais l’écran télé est resté éteint. Et il m’a expliqué ce que toutes les légendes du club pensaient de Xhaka…». Evra s’est arrêté là. Mais on peut aisément imaginer que les légendes en question ne pensaient pas que du bien du milieu suisse et de la situation des Gunners…

(L'essentiel/Sport-Center)