Un supporter agressé pour un maillot de Koundé

Au terme de la demi-finale de la Ligue des nations, alors que la France venait juste de battre la Belgique 3-2, jeudi au Juventus Stadium de Turin, un supporter français a interpellé Jules Koundé et lui a sorti une pancarte sur laquelle il était écrit «Koundé ton maillot», et un drapeau de FC Séville.

Touché par ce geste, le jeune défenseur s’est exécuté et a jeté le maillot dans la tribune. Le fan du No 5 des tricolores est passé du rire aux larmes en quelques secondes. Alors qu’il venait de récupérer le maillot, il s’est fait littéralement agresser par quatre individus qui l’ont projeté au sol. Après les insultes, la violence physique: «On me mord violemment et je prends des coups, je finis par céder», a commenté le supporter sur Twitter.

Certaines autres personnes dans la tribune ont tenté de venir en aide à ce supporter sans succès. Les stadiers ont mis trop longtemps avant d’intervenir. Lorsqu’ils ont décidé de fouiller les assaillants, un complice avait déjà pris la fuite avec l’objet du délit.

Le maillot resurgit sur Instagram

L’histoire ne s’arrête pas là, puisque le maillot de Koundé est apparu sur une story Instagram d’un rappeur marseillais dénommé Mehdi YZ. On entend les protagonistes dire: «Il est encore plein de transpiration. Voilà, ça a mordu pour l’avoir. Désolé, ne m’accusez pas, c’est pas moi qui l’a… Désolé au Belge qui l’a attrapé et qui se l’est fait voler. Celui-là c’est l’officiel, ça a été la bagarre pour l’avoir. On a failli finir en geôle pour l’avoir.»

Depuis, la vidéo du rappeur a disparu de son compte. En revanche, il a renvoyé une vidéo qui disait qu’il avait tout fait pour récupérer le maillot et qu’il allait le rendre au fan de Koundé.

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)