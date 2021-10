Un joueur risque la prison pour avoir frappé l'arbitre

Une scène de confusion générale a émaillé la rencontre de sixième division brésilienne entre le Sao Paolo RS et Guarani. En début de deuxième période, William Ribeiro, joueur de Sao Paolo, s’en est violemment pris à l’arbitre de la rencontre, Rodrigo Crivellaro, en lui assénant un coup de pied derrière la tête alors que ce dernier était au sol.

Inconscient sur la pelouse

La rencontre a été interrompue, l’arbitre, qui a perdu connaissance sur la pelouse, a été évacué par une ambulance et le joueur a quant à lui pris la direction du poste de police. «C’est un incident malheureux, regrettable et révoltant. Nous sommes désolés et confus. Nous envoyons nos excuses à l’arbitre blessé ainsi qu’à sa famille», a fait savoir le club de Sao Paolo dans un communiqué, ajoutant avoir résilié le contrat qui le liait à Ribeiro, assurant également attendre les «sanctions légales qui vont être prises à l’encontre du joueur».

Arrêté pour tentative d’homicide

Selon ESPN Brasil, William Ribeiro risque gros. Le média brésilien affirme avoir contacté Vinicius Lourenço Asuncion, le commissaire en charge de l’enquête. Selon l’homme de loi, il ne fait aucun doute que le joueur aurait pu tuer l’arbitre, c’est pourquoi il a été arrêté pour tentative d’homicide. S’il est reconnu coupable, le joueur pourrait écoper de 12 à 30 ans de prison. Mais, toujours selon ESPN Brasil, comme Crivellaro n’est pas décédé (il est sorti de l’hôpital dans la soirée), Ribeiro pourrait purger entre 8 et 20 ans.

(L'essentiel/Sport-Center)