Ronaldo gagne 45 millions par an avec Instagram

Un chiffre pour bien cerner et mesurer sa popularité sur Instagram: Cristiano Ronaldo, c'est 186 millions d'abonnés sur le seul réseau social plus que jamais en vogue. Conséquence: l'attaquant portugais de la Juventus peut se targuer d'être la personnalité, tous milieux confondus (sport, économie, politique, show-business), qui génère le plus de revenus sur Instagram.

C'est en tout cas la conclusion d'une enquête publiée mercredi par le site spécialisé «Buzz Bingo», qui s'est amusé à établir un classement desdites rémunérations spécifiques. Avec ses 880 000 euros par message, Cristiano Ronaldo - qui a posté 49 publications à caractère publicitaire au cours des 12 derniers mois - touche environ 45,5 millions d'euros par année.

«CR7» est largement en tête de la hiérarchie, devant un certain... Lionel Messi (environ 21,8 millions d'euros par an) et la mannequin américaine Kendall Jenner (environ 14,5 millions). David Beckham (environ 10 millions) crée la surprise, parce que retraité, en occupant le quatrième rang de ce classement, au sein duquel on retrouve d'autres footballeurs (Neymar, Ibrahimovic et Ronaldinho) dans le Top 10.

(L'essentiel)