La VAR ramène l'Inter de 2-​​0 à 1-​​1 en un clin d’œil

L'Inter Milan pensait mener 2-0 mercredi sur le terrain du Slavia Prague mais elle s'est au contraire retrouvée à 1-1 en une poignée de secondes, après l'annulation du but de Lukaku, à cause d'un penalty pour le Slavia, oublié en début d'action et signalé par l'assistant-vidéo.

Les Milanais menaient 1-0 depuis la 19e minute et l'ouverture du score signée Lautaro Martinez. Le but du break est arrivé à la 35e minute, grâce à Lukaku, après une grosse erreur défensive des Tchèques. Sauf que...

Sauf que l'assistant-vidéo a alerté l'arbitre central polonais Szymon Marciniak. Sur les images, celui-ci a constaté que près d'une minute avant le but de Lukaku, le défenseur milanais De Vrij avait commis une faute sur Olayinka, dans sa surface.

Résultat: plus de 2-0 pour l'Inter mais au contraire un penalty pour Prague, transformé par le capitaine Soucek (37e) et un score nul à la pause.

Cet incident, rarissime, intervient au lendemain d'un premier épisode très commenté lié à la VAR lors du match Real Madrid-Paris SG, mardi. Après avoir accordé un penalty au PSG et exclu le gardien madrilène Courtois pour une faute sur Icardi, le directeur de jeu avait en effet tout annulé après une intervention de la VAR, pour revenir à une faute parisienne en début d'action.

Énorme Lukaku

Mais les Milanais étaient plus forts et ils ont trouvé les ressources pour le montrer et se relever de ce coup de massue. Ils l'ont fait avant tout grâce à leur duo offensif Lautaro Martinez-Lukaku, qui a confirmé une fois de plus sa valeur au plus haut niveau.

Déchaîné et impressionnant de puissance mais aussi de justesse technique, le Belge a d'abord marqué le but du 2-1 en allant dribbler le gardien adverse avant de marquer dans le but vide (81e). Il a ensuite servi l'Argentin d'un superbe extérieur du gauche pour sceller la victoire des nerazzurri (3-1, 88e).

Celle-ci, d'autant plus méritée que l'équipe d'Antonio Conte a frappé deux fois la transversale en deuxième période, par Brozovic et Lukaku, vaut cher, car elle replace les Italiens à la deuxième place du groupe F, avant la dernière journée.

L'Inter compte en effet sept points, comme le Borussia Dortmund (3e) mais a l'avantage dans les confrontations directes. Cela signifie que l'Inter sera qualifiée si elle obtient au moins le même résultat que Dortmund lors de la 6e journée.

Avec une victoire, les Italiens seraient même sûrs d'avoir leur ticket pour les 8es et se préparent donc à une superbe finale. Seul problème, ça sera contre Barcelone, certes déjà qualifié et assuré de la première place.

(L'essentiel/utes/afp)