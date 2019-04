Jérôme Rothen attaque Patrice Evra en justice

Consultant pour RMC Sport, l'ancien international français Jérôme Rothen a confirmé mardi soir à l'antenne qu'il avait porté plainte pour «menaces et insultes» contre son ancien coéquipier monégasque Patrice Evra.

Il fut un temps où Jérôme Rothen et Patrice Evra, coéquipiers à l'AS Monaco (ici en 2004 avant un match de Ligue des champions à Moscou), s'entendaient bien...



Ancien défenseur et capitaine de Manchester United, Patrice Evra s'était déchaîné sur les réseaux sociaux après la victoire des Mancuniens contre le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions, invectivant l'ancien joueur parisien Jérôme Rothen, puis lançant notamment, le 18 mars, dans une vidéo: «Paris, vous êtes des pédés... Ici, c'est les hommes qui parlent».

Evra, habitué des insultes dans les médias ou les réseaux sociaux, avait ensuite posté un nouveau message pour s'excuser, assurant ne pas être homophobe. Mais trop tard: le parquet de Paris a en effet ouvert une enquête pour «injures à caractère homophobe».

Et maintenant, c'est donc Jérôme Rothen en son nom qui a déposé une plainte. «J'avais décidé bien avant (l'ouverture de l'enquête par le parquet de Paris), avec mon avocat, de porter plainte », a expliqué Rothen sur l'antenne de RMC Sport mardi soir. Evra et Rothen ont joué ensemble pour l'AS Monaco (de 2002 à 2004) et l'équipe de France (de 2004 à 2007).

? Jérôme Rothen porte plainte contre Patrice Evra pour menaces et insultes.#AfterFoot#RMCLivepic.twitter.com/xgAjQt7cIQ– After Foot RMC (@AfterRMC) 2 avril 2019

