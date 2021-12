Le goal d'Arsenal s'enrichit avec la haine des fans

Il existe différentes façons de réagir aux jets de projectiles des supporters adverses. La plupart des joueurs choisissent d’ignorer ces actes, pour ne pas donner davantage d’attention aux malfaiteurs. D’autres répondent à ces provocations, souvent par ras-le-bol. Enfin, certains optent pour l’humour. C’est le cas, notamment, d’Aaron Ramsdale.

Lors du déplacement à Leeds, le 18 décembre, le gardien d’Arsenal a été visé par des jets d’objets tout au long de la rencontre: des bouteilles, des briquets, une cigarette électronique et… des pièces de monnaie. Invité du podcast «Fozcast», animé par le portier de Watford Ben Foster, Ramsdale révèle avoir récolté pas moins de 17 livres sterling, soit un peu plus de 20 euros.

«Après le premier but, il y a eu quelques jets de bouteilles et de briquets et je les ai jetés sur le côté, a-t-il témoigné. Après, de l’argent a commencé à arriver… À la mi-temps, je l’ai mis dans ma serviette et l’ai laissé au vestiaire.»

Aaron Ramsdale on abuse from Leeds fans: “After the first [goal], there was bottles, lighters - next thing you know, money started coming! I collect £2s so I took that! I’m picking them up & put them by my towel. There was about £17 I pulled off the pitch!” [Fozcast YouTube] #afc pic.twitter.com/xyRQ1wkFBj