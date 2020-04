La condition pour que Ronaldo rentre à Turin

Cristiano Ronaldo compte-il rentrer à Turin? Pas certain... Actuellement confiné sur son île natale de Madère, la star portugaise ne compte pas revenir en Italie pour le moment, rapporte La Republicca.

Pays le plus durement touché d'Europe par le coronavirus, l'Italie prépare pourtant son déconfinement. Les clubs de Serie A aussi... Mais pas question pour Cristiano Ronaldo d'anticiper le retour progressif à une vie normale. D'après le journal italien, le quintuple ballon d'Or n'acceptera de rentrer que si une date de reprise est définie pour la Serie A.

Un départ au mercato?

Un retour sur les terrains largement hypothétique pour le moment, même si l'UEFA a émis une «forte recommandation» en vue d'achever les compétions nationales, mardi . Compte tenu des incertitudes liées à l'évolution de l'épidémie et au nombre encore important d'hospitalisations et de décès (454 lundi), il semble plus qu'incertain que Cristiano Ronaldo revienne en Italie avant la saison prochaine.

D'après les informations de certains journalistes proches du Real Madrid, la légende aux plus de 725 buts en carrière serait nostalgique de sa vie d'avant dans la capitale espagnole, et ne serait pas véritablement épanoui en Italie. Selon le quotidien transalpin Il Messagero, la Juventus Turin pourrait même décider de vendre sa superstar afin de renflouer les caisses du club sérieusement entamées par la crise du coronavirus...

(th/L'essentiel)