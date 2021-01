Non, ceci n’est pas un «black face»

Pas facile la vie de gardien, quand on affronte le leader du championnat portugais. Daniel Guimarães peut en témoigner, lui qui a fait face à 24 tirs de la part du Sporting (0-2), lors de la 13e journée de Liga NOS. Le club lisboète en a cadré cinq et mis deux au fond, pour conserver la tête avec quatre points de plus que Benfica.

À la 83e minute, alors que le Sporting ne menait que 0-1, un attaquant des visiteurs a frappé le poteau du Nacional. Sur le coup, le gardien Daniel Guimarães a réalisé un magnifique plongeon dans le vide, mais n’a tout de même pas fait le voyage pour rien.

Son horizontale dans la pluie de l’archipel sis au large de la côte nord-ouest de l’Afrique s’est terminée face contre terre. Ou plutôt face contre boue, au vu de son faciès quand il s’est relevé. Et à entendre le cri qu’il a poussé, pas sûr que son bain de boue ait été revigorant.

(L'essentiel/Sport-Center)