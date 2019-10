Sarrebruck rêve d'un exploit face à Cologne

Pour l'entraîneur du FC Sarrebruck, Dirk Lottner, le match de Coupe face à Cologne ce soir ne sera vraiment pas un match comme les autres. D'abord parce que son équipe, tombeuse de Ratisbonne (D2) (3-2) au tour précédent, est l'une des deux seules de Regionalliga (D4) encore en course au 2e tour de la Coupe d'Allemagne et qu'elle s'apprête à recevoir à Völklingen une formation de Bundesliga. Mais surtout car l'adversaire sera Cologne, le club phare de sa carrière de joueur et qui l'a vu débuter comme entraîneur.

«Ce n’est un secret pour personne que j’ai grandi dans cette ville, que ma famille y vit toujours et que c'est mon club de cœur», a confié Lottner. «J’ai longtemps rêvé de pouvoir disputer un match contre Cologne. Je suis vraiment impatient d’y être», avait-il avoué, dans une interview sur le site de la fédération allemande (DFB).

Cologne en difficulté en Bundesliga

Et si Cologne a laissé une trace indélébile dans l'histoire de Lottner, les fans des boucs n'ont pas oublié non plus, l'ancien milieu offensif, aujourd'hui âgé de 47 ans. Sous leurs couleurs entre 1999 et 2004, il a joué 161 matches et marqué 54 buts. Et il n'a pas perdu son statut d'idole auprès des supporters.

Arrivé à Sarrebruck en 2016, il est actuellement largement en tête de Regionalliga Sud-Ouest (treize victoires, un nul une défaite) et reste sur un succès 5-0 contre le Kickers Offenbach, samedi. Pendant ce temps-là, Cologne flirte avec la zone rouge en Bundesliga (16e). De quoi rêver un peu. «On ne peut pas dire que nous n'avons aucune chance, mais elle est minime, a reconnu Lottner. On va vraiment essayer de les sortir».

(L'essentiel)