Le Real Madrid renverse le Betis Seville

Le Real Madrid, mené 2-1 et plombé par la sortie blessure de Marcelo, a renversé le Betis Séville 4-3 avec un doublé de Marco Asensio, dimanche pour la 24e journée du Championnat d'Espagne, lorgnant la troisième place avant son match en retard mercredi. Au stade Benito-Villamarin, l'équipe de Zinédine Zidane a connu un gros trou d'air après l'ouverture du score de Marco Asensio (11e) et la sortie sur blessure de Marcelo (cuisse, 30e). Le temps pour le Betis de passer devant grâce à Aïssa Mandi (33e) et Nacho contre son camp (37e).

Résultats - 24e jourée



Vendredi

Gérone - Leganés 3-0



Samedi

Las Palmas - Séville FC 1-2

Eibar - FC Barcelone 0-2

Alavés - Derpotivo La Corogne 1-0

Malaga - Valence CF 1-2



Dimanche

Real Sociedad - Levante 3-0

Atlético de Madrid - Athletic Bilbao 2-0

Espanyol Barcelone - Villarreal 1-1

Betis Séville - Real Madrid 3-5



Lundi

Getafe - Celta Vigo

Mais le Real s'est réveillé en seconde période grâce à une tête de son capitaine Sergio Ramos (50e), un doublé d'Asensio (59e) et un joli but de la star Cristiano Ronaldo (65e), déjà double buteur mercredi en Ligue des champions face au PSG (3-1). Sergio Leon a entretenu le suspense en fin de match (85e) avant que Karim Benzema ne plie l'affaire (90e+2). Au classement, la «Maison blanche» est quatrième (45 pts) et elle peut envisager de remonter sur le podium en doublant Valence (3e, 46 pts): ce sera le cas si l'équipe merengue fait au moins match nul mercredi en match en retard contre Leganés.

Plus tôt dans la journée, l'Atlético Madrid, vainqueur 2-0 de l'Athletic Bilbao, a réussi de rester dans le sillage du FC Barcelone, leader du Championnat d'Espagne. Lancé à l'heure de jeu lors de cette 24e journée de Liga, l'attaquant français Kévin Gameiro a débloqué la situation d'une frappe croisée sur un service de son compatriote Antoine Griezmann (67e). Puis il a adressé une belle ouverture à Diego Costa, qui a plié la rencontre au stade Metropolitano (80e).

(L'essentiel/ AFP)