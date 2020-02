«Mon plus beau but? Le coup franc à Marseille!»

Entre Edinson Cavani et les supporters du Paris St-Germain, l'histoire d'amour continue. À témoin la formidable ovation qui a salué le 200e but inscrit pour le PSG par l'attaquant uruguayen.

Ces 200 buts font de Cavani le meilleur buteur de l'histoire du PSG, loin devant Zlatan Ibrahimovic (156) et Pauleta (109).

Edinson Cavani a reçu une véritable ovation de la part des supporters parisiens. Image AFP.

Si l'on décortique ces 200 buts, on s'aperçoit que 138 ont été marqués en Ligue 1, 30 en Ligue des champions et 32 dans les différentes Coupes organisées en France. 187 buts ont été marqués dans la surface de réparation, 13 depuis l'extérieur de la surface. Enfin, 151 ont été mis dans le jeu et 49 sur coup de pied arrêté.

C'est d'ailleurs un coup franc que Cavani a choisi de mettre en exergue, au moment où on lui a demandé lequel de ces 200 buts était le plus beau. «Ça fait beaucoup de buts, c'est difficile de choisir, a d'abord lancé Cavani. Il y a beaucoup de jolis buts, ou alors des buts spéciaux parce qu'ils nous ont fait gagner des Coupes, ou nous on fait vivre de très bons moments en Ligue des champions. Il y en a aussi des beaux buts techniquement...»

Canai a donc hésité... avant de se décider: «Je pense que le plus beau but, celui qui reste dans les têtes de tout le monde, c'est le 2-2 contre Marseille à l'extérieur, a-t-il tranché. Tout le stade attendait que je rate ce coup franc pour exploser. Mais j'ai annulé un peu la fête. En plus, c'était à l'occasion d'un Clasico. Tous les matchs sont spéciaux, mais les Clasicos encore plus.»

Ce 22 octobre 2017, au Stade Orange Vélodrome de Marseille, l'OM menait 2-1 à la 93e minute quand Cavani a hérité d'un coup franc à l'orée des seize mètres. On vous laisse l'apprécier en vidéo:

(L'essentiel/Sport-Center)