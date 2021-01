Cet espoir du Celtic a raté sa première impression

On n’a pas deux fois l’occasion de faire une bonne première impression. Demandez donc à Armstrong Oko-Flex. Cet attaquant de 18 ans vivait un grand moment ce lundi puisque, profitant d’un effectif décimé par les cas de Covid-19, il a été appelé par le staff du Celtic Glasgow pour affronter Hibernian en championnat d’Écosse et a même effectué sa première apparition chez les professionnels.

Sur le banc au coup d’envoi, il est entré en jeu à la 60e. Mais, plutôt que sa prestation, c’est le moment précédant son apparition sur le terrain qui a fait parler. Et pas en bien.

Et pour cause: alors qu’il enfilait son maillot sur la touche, Oko-Flex a été aperçu avec des écouteurs aux oreilles. L’image a immédiatement provoqué de vives réactions auprès des supporters, s’empressant de pointer une attitude négligente et indigne d’un joueur de haut niveau.

Remember Leigh Griffiths and the Tunnocks Tea Cake? ???? Now we have Armstrong Oko-Flex and the latest Celtic bench accessory https://t.co/cndPpOp7cT pic.twitter.com/oDJ3KvXpxg

Or, leur ardeur a rapidement été calmée. Après la rencontre, Gavin Strachan - promu entraîneur en l’absence de Neil Lennon - a expliqué à Sky Sports que le jeune Irlandais était simplement en discussion avec Lennon: «Il était juste en train de recevoir quelques consignes avant d’entrer. Chacun utilise les technologies à sa disposition. Il est bon pour un jeune joueur d’entendre la voix de l’entraîneur avant d'entrer sur le terrain.»

Gavin Strachan says Neil Lennon was speaking to Armstrong Oko-flex through his AirPod before he came on:



"I think for a young player coming on for his full debut, to hear the manager's voice in your ear and hear some encouraging words is a nice touch". pic.twitter.com/pQeAqHZWyO