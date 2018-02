Robben ne compte pas arrêter sa carrière

«Pour le moment je me sens très en forme», déclare Robben au site sportbuzzer.de, «et je pense que je peux encore jouer au top niveau un an ou deux de plus. C'est mon objectif». Le contrat de l'ex-international néerlandais, six fois champion d'Allemagne et vainqueur de la Ligue des champions 2013 avec Munich, expire en juin.

Le patron du club Karl-Heinz Rummenigge a indiqué qu'une décision sur son avenir et celui de Franck Ribéry, 34 ans également, serait prise fin mars. «J'ai une communication honnête et ouverte avec tous les responsables du club, et je ne suis pas inquiet», ajoute Robben, «ensemble avec le club nous devrons décider si et comment les choses se poursuivent».

Si le Bayern décide de ne pas le garder, Robben se voit bien jouer aux États-Unis, en Chine ou au Moyen-Orient.

(L'essentiel/afp)