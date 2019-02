Adil Rami raconte son «burn out» post-​​Mondial

Les supporters ont vibré devant le jeu des Bleus en juillet dernier, jusqu'à leur retour avec le sacre tant attendu. La joie a explosé autant chez les supporters que dans l'équipe de France. Mais le retour en France n'a pas été de tout repos pour toute l'équipe. Adil Rami s'est confié à Canal Football Club sur cette période, noire... « J’ai fait un burn out», a-t-il affirmé. Après le Mondial, le défenseur marseillais n'était plus en forme tant mentalement que physiquement. «J'étais aigri, avec mon entourage, avec les gens qui étaient autour de moi, chose que je déteste montrer», confie-t-il.

«Même l'odeur de la pelouse, je ne la ressentais plus. Je n'avais même plus envie de 'taper' les attaquants. Donc je me forçais, mais je n'y arrivais pas. Parfois j'ai même été agressif avec des gens qui me demandaient des photos, des gens qui me filmaient sans me demander». regrette-t-il. Le défenseur s'est accroché et a demandé de l'aide. «J’ai eu des discussions, j’en ai parlé. J’ai même eu au téléphone un coach mental.»

Le défenseur relativise sur sa situation (Rami n'a disputé que 13 matches depuis août) et semble de nouveau prêt à rechausser les crampons. «Aujourd'hui, je suis content d'avoir été blessé, c'est bizarre mais je suis content d'avoir été aussi longtemps de côté, parce qu'aujourd'hui j'ai enfin faim», assure-t-il (rire).

