Le retour très discret de Paul Scholes

Les quelques centaines de supporters des Stockport Giorgians qui se sont déplacés au stade pour voir leur équipe, le week-end dernier, n'en ont pas cru leurs yeux.

D'abord incrédules, ils ont d'abord pensé voir le sosie de l'inoubliable Paul Scholes parmi les onze joueurs de Royton Town, raconte le tabloïd anglais The Sun. Hypothèse la plus vraisemblable puisque non seulement l'ancien vainqueur, entre autres, de deux Ligues des champions et de onze Premier League avec MU est désormais âgé de 44 ans, mais surtout parce qu'il est à la retraite depuis cinq ans.

Avec son fils

Et puis, que serait venu bien faire un joueur qui a évolué 19 saisons durant au sommet du football mondial dans un simple match de championnat de Premier Division de la Manchester Football League, l'équivalent de la... 12e division anglaise.

Après quelques minutes de doutes et une consultation de la feuille de match officielle, il leur a pourtant fallu se rendre à l'évidence: ils avaient bel et bien droit, en direct, à un petit supplément de carrière de Paul Scholes. Et Paul n'était d'ailleurs pas le seul Scholes à défendre les couleurs adverses puisque son fils, Aaron, était lui aussi sur le terrain.

Un homme qui est naturellement à l'origine de la venue de son père. Pour la bonne cause puisque la présence de Paul a au moins permis à Royton Town de pouvoir aligner onze joueurs au coup d'envoi. Mais, malgré tous ses efforts, l'ancien international n'a pas pu éviter la défaite (1-0) à son équipe. Pas sûr que cela l'incite à renouveler l'expérience, samedi prochain.

(L'essentiel)