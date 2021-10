Un joueur victimes d'insultes racistes de 10 000 enfants

Les amateurs de ballon rond pensaient avoir tout vu depuis la réouverture des stades au public au printemps dernier. Entre les nombreux dérapages racistes des fans hongrois, le retour des hooligans en Angleterre ou encore les récents envahissements de terrain en France, la liste – non-exhaustive – d’incidents à déplorer dans le cadre d’événements footballistiques ne fait que s’allonger en cette année 2021.

Dernier épisode en date? Le duel comptant pour la deuxième journée de la phase de poules de l’Europa League entre le Sparta Prague et les Glasgow Rangers (1-0) a été marqué jeudi par le comportement raciste… d’enfants tchèques âgés de moins de 14 ans. Ces derniers, finalement autorisés à assister au match alors que la partie devait initialement se jouer à huis clos en raison d’incidents racistes intervenus dans un passé proche, ont pris en grippe Glen Kamara, finalement exclu à la 74e minute.

«10 000 écoliers ont insulté et hué Glen Kamara à chaque touche de balle. »

Ce n’est malheureusement pas la première fois que le milieu finlandais des Rangers est la cible d’insultes racistes dans la capitale tchèque. En mars dernier, lors du 16e de finale aller d’Europa League entre la formation écossaise et le Slavia, le joueur de 25 ans avait été injurié par son adversaire Ondrej Kudela. Un comportement raciste qui avait alors valu dix matches de suspension au défenseur tchèque.

Dramatique, la scène de jeudi soir a fait sortir de ses gonds Aamer Anwar, un militant et avocat écossais. «Ce qui est triste avec les événements d’hier, c’est que le stade était fermé aux supporters du Sparta, et qu’on ne pensait pas voir de telles scènes se répéter. On imaginait ne pas entendre d’insultes, ne pas voir de racisme. Sauf que cela s’est encore produit avec… 10 000 écoliers, qui ont insulté et hué Glen Kamara à chaque touche de balle. Et pas seulement Glen, mais tous les joueurs noirs des Rangers. Et ça, c’est juste inacceptable, c’est une véritable honte, et il est temps que les autorités tchèques réalisent qu’il y a un vrai problème de racisme dans ce pays. Ça suffit !», s’est d’abord insurgé l’avocat du joueur d’origine sierra-léonaise sur Sky Sports.

«Les dirigeants de l'UEFA sont une honte»

"UEFA - why did you relax that punishment if you have a zero-tolerance approach to racism? It's utterly depressing"



David Ornstein shares his thoughts to Sky Sports News after claims that Glen Kamara was targeted by schoolchildren at Sparta Prague. pic.twitter.com/EKfxBe4D2t