«Je suis désolé pour ce penalty. J'ai échoué»

«Claque», «désillusion», «déception énorme», «immense échec», la presse ne se montre pas avare de superlatifs pour rendre compte de la défaite invraisemblable de l'équipe de France, lundi, en huitièmes de finale de l'Euro 2020 face à la Suisse. «La désillusion» pour Le Parisien, qui juge sévèrement l'équipe de France: «Ces bleus ne méritaient pas d'aller plus loin», selon le titre de son article de tête en deuxième page.

Et, comme toujours avec le foot, la presse a aussi refait le match, cherchant l'erreur, ou plutôt les bourdes successives accumulées au terme de 120 mn d'un match surréaliste et déjà entré dans la légende. À tout seigneur tout honneur, Didier Deschamps est l'objet de toutes les attentions. Le sélectionneur français «a-t-il oublié qu'il avait 26 joueurs?», s'interroge ainsi Sofoot dans ses premières analyses «à chaud». Et l'un de ceux qui cristallisent l'attention est évidemment l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé.

Deschamps en «papa la bricole»

Mbappé, auteur du penalty raté, synonyme de porte de sortie pour l'équipe de France. «L'attaquant termine le championnat d'Europe avec zéro but au compteur. Une terrible désillusion pour les Bleus et le crack de Bondy», relève ainsi Le Parisien. Plus sévère encore, L'Équipe pour qui l'attaquant des Bleus s'est montré «inefficace pendant 120 minutes» avant de rater son penalty.

La faute aussi à un collectif qui ne s'est jamais vraiment trouvé, selon plusieurs commentateurs. «Aucune malédiction n'est vraiment tombée sur les Bleus qui sont, ce matin, responsables de leur malheur, comme ils l'avaient été de leur bonheur en juillet 2018», juge ainsi L'Équipe. «Le sélectionneur a traversé cet Euro en papa la bricole», juge aussi Le Monde.

Pelé s'adresse à Mbappé!

Kylian Mbappé a reconnu lundi qu'il était «très difficile de tourner la page», après son tir au but raté qui a scellé l'élimination de l'équipe de France contre la Suisse en huitièmes de finale de l'Euro, malgré le soutien de Didier Deschamps et de Pelé. «La tristesse est immense après cette élimination», a écrit Mbappé sur ses réseaux sociaux. «Je suis désolé pour ce penalty. J'ai voulu aider l'équipe mais j'ai échoué. Trouver le sommeil sera difficile mais c'est malheureusement les aléas de ce sport que j'aime tant», a ajouté l'attaquant du Paris SG.

Révélation du Mondial-2018, mais en deçà de son niveau pendant cet Euro, où il n'a pas trouvé le chemin des filets, l'attaquant du Paris SG «a toutes les qualités pour avoir des jours meilleurs», a réagi, après la rencontre, le sélectionneur français Didier Deschamps. Mbappé «est profondément triste, comme l'ensemble des joueurs. Personne ne peut lui en vouloir, à partir du moment où il prend la responsabilité, ça peut arriver, donc évidemment qu'il est très marqué», a également déclaré Deschamps au micro de TF1.

La légende brésilienne Pelé, qui avait chaleureusement félicité le Français, après le sacre mondial de 2018, lui a également délivré un message de réconfort. «Garde la tête haute, Kylian! Demain est le premier jour d'un nouveau voyage», a-t-il écrit sur Twitter.

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe. — Pelé (@Pele) June 28, 2021

