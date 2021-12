À 44 ans, Vitorino Hilton est «prêt» à rejouer

Et si Vitorino Hilton n’avait pas définitivement tiré un trait sur sa carrière de joueur? Le Brésilien, qui avait annoncé sa retraite cet été, pourrait effectuer un invraisemblable retour au jeu dans les jours ou semaines à venir. À 44 ans, cette idée lui traverse l’esprit. «L’envie de jouer a toujours existé, confiait-il à France Bleu Hérault début octobre. Quand je commente les matches (ndlr: pour Amazon, dont il est devenu consultant) et que je suis au bord de la pelouse, ça me manque beaucoup.»

L’ancien défenseur du Servette FC (2001-2004), où il a lancé sa carrière européenne, a refusé une offre de Brest en toute fin de mercato. Pas certain qu’il prendrait la même décision aujourd’hui. Cela tombe bien, un club serait intéressé par ses services. Et pas des moindres: l’AS Saint-Étienne. À la dérive en Ligue 1 (lanterne rouge), les Verts viennent de changer d’entraîneur. Exit Claude Puel, place à Pascal Dupraz, qui s’est bâti une réputation de spécialiste des opérations de maintien.

D’après Foot Mercato, le technicien haut-savoyard aimerait offrir une pige à Hilton pour encadrer un groupe jeune et inexpérimenté. Si la véracité de cette information reste à prouver, la perspective de rejoindre l’ASSE ne déplaît pas au principal intéressé. «J’étais un peu surpris, a-t-il répondu à 90 Football. J’ai vu ça, c’est sorti un peu partout. Moi, je suis partant. S’ils me contactent, je suis prêt. Je ne dis pas non parce qu’on ne peut pas refuser un club comme Saint-Étienne. Si le coach Dupraz a vraiment dit qu’il pensait à moi, pourquoi pas.» Le joueur aux 512 matches de Ligue 1 a précisé, toutefois, qu’il n’avait pas encore été contacté. Les dirigeants seront-ils réceptifs à sa réponse, en guise d’appel du pied? Affaire à suivre.

(L'essentiel/Sport-Center)