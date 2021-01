Passe d'armes entre Neymar et Alvaro sur Twitter

L'après match du Trophée des champions remporté par le Paris SG 2-1 face à Marseille a été marqué par un échange de tweets entre Neymar et le défenseur espagnol de l'OM Alvaro Gonzalez, dans la nuit de mercredi à jeudi. «Roi, non Alvaro ?», a twitté la star brésilienne du PSG dans un message apostrophant le Marseillais, quatre mois après le premier «clasico» de la saison, perdu 1-0 par le PSG en Championnat et marqué par les accusations de racisme de Neymar à l'encontre Alvaro. Le N.10 accompagnant son tweet d'une photo de lui, la langue tirée, célébrant son but de mercredi face à l'OM.

«Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez l'OM toujours», lui a répondu l'Espagnol avec une capture d'écran d'une intervention rugueuse sur le Brésilien, repoussé hors des limites du terrain. L'échange s'est poursuivi: Neymar se moquant de l'Espagnol «ayant oublié comment on gagnait des titres» en référence au palmarès vierge d'Alvaro et de l'incapacité de l'OM à remporter un trophée depuis 2012.

Et le défenseur olympien lui a répliqué par une photo de la légende brésilienne Pelé, posant avec ses trois Coupes du monde remportées, et le message «l'ombre éternelle du Roi». Une pique à «Ney» qui n'a jamais gagné de Mondial avec le Brésil. «Et toi la mienne (d'ombre, NDLR) t'a rendu célèbre. De rien, le phénomène», a conclu la star parisienne, exclue en septembre lors du match aller, pollué en plus de l'affaire Neymar-Alvaro par un début de bagarre générale et des accusations d'injures homophobe.

